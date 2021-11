(AGENPARL) – mar 23 novembre 2021 Regione del Veneto

RISTORI. APRE DOMANI BANDO DA 23 MILIONI DI EURO PER

RISARCIRE FILIERA DEI MATRIMONI, PARCHI TEMATICI E BUS

TURISTICI. MARCATO, “ALTRO IMPEGNO MANTENUTO PER

OPERATORI DI SETTORI ESCLUSI DA RISARCIMENTI”

(AVN) – Venezia, 23 novembre 2021

Apriranno il 24 novembre alle ore 10.00 per chiudere il 15 dicembre alle ore 16.00 i

nuovi bandi ristori dedicati a risarcire dagli effetti negativi della pandemia sulle attività

della filiera dei matrimoni, imprese di trasporti turistici (bus), parchi tematici, acquari,

parchi geologici e giardini zoologici, ambulanti con posteggi in aree di eventi e stadi.

I bandi di Regione del Veneto, gestiti in base ad un accordo di programma da

Unioncamere, con Regione del Veneto, dispone di una dotazione finanziaria pari a

mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 ed euro

geologici e giardini zoologici.

La delibera di giunta che prevede il provvedimento è frutto di una proposta

dell’Assessore allo sviluppo economico Roberto Marcato di concerto con la

Vicepresidente e assessore alle infrastrutture e trasporti Elisa De Berti e del collega

alla cultura Cristiano Corazzari.

“Questo è un provvedimento che dimostra che in Veneto non lasciamo mai indietro

nessuno – dichiara Roberto Marcato, annunciando l’apertura dei bandi -. Il metodo di

lavoro che abbiamo messo a punto durante la pandemia, che prevede di ascoltare il

territorio e tutti i bisogni che da esso arrivano, ci hanno permesso di fare

provvedimenti su misura e, soprattutto, di dare risposte a chi più ne aveva bisogno.

Con l’apertura di questi nuovi bandi, con il supporto operativo di Unioncamere,

rispondiamo finalmente alla domanda di aiuto di alcune filiere massacrate dal Covid,

in particolare quella degli eventi e dei matrimoni che è risultata praticamente azzerata

dalla pandemia. E con loro rispondiamo anche ad altri piccoli settori che necessitano di

compensare quanto perso a causa delle chiusure forzate”.

