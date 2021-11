(AGENPARL) – mar 23 novembre 2021 Regione del Veneto

SANITA’. APPROVATO BANDO PER IL CORSO DI FORMAZIONE DI 306

MMG. ASSESSORE LANZARIN, “CONTINUA IL LAVORO PER DARE

RISPOSTE PUNTUALI ALLA MEDICINA TERRITORIALE. OLTRE 7

MILIONI DI INVESTIMENTO”

(AVN) – Venezia, 23 novembre 2021

Con delibera della Giunta regionale del Veneto, presentata dall’assessore alla Sanità e

alle Politiche sociali, Manuela Lanzarin, è stato approvato il bando di concorso per

l’accesso al corso di formazione specifica in Medicina generale che nel triennio

2021/2024 impegnerà complessivamente 306 futuri medici di famiglia. Di questi, 127

posti saranno riservati ai professionisti che, idonei al concorso, abbiano già avuto

incarichi convenzionali di almeno 24 mesi negli ultimi 10 anni. L’investimento totale

previsto è di 7.356. 937 euro.

“Continua il lavoro per dare risposte puntuali alla medicina territoriale e, nel caso

specifico, a quella di prossimità – sottolinea l’assessore Lanzarin -. Un ambito che

rappresenta una delle maggiori sfide per il futuro anche in una visione di cronicità e

non autosufficienza legate al progressivo invecchiamento della popolazione. Il

diploma di formazione specifica in medicina generale costituisce il requisito per

l’iscrizione alla graduatoria unica regionale degli MMG, finalizzata all’accesso alla

convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale È sulla base del fabbisogno di

professionisti nel territorio che la Regione ne determina annualmente il numero da

ammettere al corso, concordandolo col Ministero della Salute”.

“Il numero dei posti per la formazione degli MMG è delineato dalla disponibilità delle

risorse – prosegue l’Assessore -. Il finanziamento ordinario prevedeva per il Veneto

carenti e di situazioni di sostituzione provvisoria, ci si è impegnati a trovare ulteriori

spazi, per dare risposte in particolare a quei territori oggi più in difficoltà. Grazie al

PNRR, che ha creato le condizioni per finanziamenti su tutto il triennio pari 830.891

euro annui, si sono potuti ottenere ulteriori 66 posti aggiuntivi”.

Anche per quest’anno, il corso di formazione specifica per MMG sarà gestito dalla

Fondazione Scuola di Sanità Pubblica.

