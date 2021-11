(AGENPARL) – gio 18 novembre 2021 Regione del Veneto

INNOVAZIONE. DOMANI ROBERTO MARCATO PARTECIPA A

FORUM SU TRANSIZIONE VERDE E CRESCITA BLU VERSO

NUOVA STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEL

VENETO

(AVN) – Venezia, 18 novembre 2021

Domani 19 novembre 2021 a partire dalle 10.30, l’Assessore allo sviluppo economico

Roberto Marcato parteciperà al forum dedicato a “Transizione Verde e Crescita Blu”,

secondo degli eventi tematici realizzati online da Regione del Veneto nell’ambito del

proprio piano di aggiornamento delle proprie policy in tema di ricerca e innovazione e,

in particolare, della Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3).

S3 è lo strumento che individua obiettivi, priorità, azioni per gli investimenti in ricerca

e innovazione, puntando a concentrare le risorse della programmazione comunitaria

sulle specializzazioni ritenute prioritarie per il territorio regionale.

Nel forum intersettoriale di domani saranno discussi gli aspetti relativi alle risorse

naturali, l’economia circolare e il cambiamento climatico, alla mobilità sostenibile e

interconnessa, all’energia pulita e accessibile.

Oltre alla partecipazione ai forum è possibile proporre ulteriori idee e suggerimenti per

