(AGENPARL) – lun 20 settembre 2021 Le forze di polizia europee lavoreranno insieme per proteggere le risorse destinate alla costruzione della nuova Europa post- pandemia.

Parte domani a Roma il Law Enforcement Forum, un incontro promosso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza insieme ad Europol, dove per due giorni si confronteranno i vertici delle forze di polizia di 24 Stati europei al fine di individuare le strategie più efficaci per anticipare l’aggressione criminale ai fondi del Next Generation EU.

La parte pubblica del Forum, dalle 9 alle 10.20 del 21 settembre, sarà tramessa sul sito del Ministero dell’Interno e sul sito YouTube della Polizia di Stato, alla presenza del Ministro dell’Interno Lamorgese e del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Giannini al seguente link: http://www.poliziadistato.it/live.html –

“Viviamo un momento cruciale per L’Europa: è partito il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano e altri 16 RRPs (Recovery and Resilience Plans) di altrettanti Stati europei. In un mondo globale e interconnesso, le forze di polizia europee devono lavorare insieme affinché neanche un euro venga sottratto dalla criminalità al benessere dei cittadini… whatever it takes, come ha detto il Presidente Draghi in occasione di altra sfida storica per l’Europa”, le parole del Prefetto Vittorio Rizzi, Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, che insieme a Catherine De Bolle, Direttore di Europol, ha promosso e organizzato l’incontro.

Roma, 20 settembre 2021

