21 NOV 2020 – RIPRISTINO DEI CHIUSINI IN VIA VITTORIO EMANUELE II E VIA CORRIDONI, LAVORI PER UN NUOVO VARCO ZTL IN LUNGARNO CORSINI

(AGENPARL) – FIRENZE, dom 22 novembre 2020

Il ripristino dei chiusini in via Vittorio Emanuele II e via Corridoni, ma anche i lavori per una nuova porta telematica in lungarno Corsini e la nuova fase della riqualificazione in piazza dell’Isolotto. E ancora le asfaltature dopo interventi sui sottoservizi in via Pilati e Borgo Pinti . Sono solo alcuni dei principali lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda i chiusini, si tratta della prosecuzione dei lavori già effettuati in orario notturno in altri tratti lungo la tramvia e che nei prossimi giorni interesseranno via Vittorio Emanuele II e via Corridoni. Da lunedì 23 a mercoledì 25 novembre da mezzanotte alle 6 via Vittorio Emanuele II sarà chiusa da via Bini a piazza Dalmazia (itinerario alternativo per viale Morgagni da via Pompeo Neri-piazza Leopoldo-via Tavanti-via Vittorio Emanuele II-via Celso-via Alderotti-via Dino del Garbo). A seguire sarà la volta di via Corridoni. Da mercoledì 25 a venerdì 27 novembre in orario 21-6 scatterà la chiusura di piazza Dalmazia (da via Mariti a via Corridoni) e di via Corridoni (da piazza Dalmazia a via Carlo Bini). Divieto di transito anche in via Mariti (da piazza Dalmazia nella corsia specializzata di destra in direzione di via Corridoni).

Lunedì inizieranno anche i lavori per la realizzazione di un varco ZTL in Lungarno Corsini. Fino al 5 dicembre saranno in vigore restringimenti di carreggiata da piazza Goldoni al numero civico 16 e sarà chiusa la corsia ciclabile. Dal 30 novembre al 2 dicembre in orario notturno (22-6) si aggiungerà la chiusura sia del lungarno che di via del Parioncino (da via del Parione e lungarno Corsini).

Passando a piazza dell’Isolotto, da lunedì 23 novembre inizia una nuova fase della riqualificazione. Il cantiere interesserà la porzione della piazza lato lungarno dei Pioppi e un tratto di via delle Magnolie (chiusa da viale dei Pini a lungarno dei Pioppi). Termine previsto inizio marzo.

In via Spinello Aretino martedì 24 e mercoledì 25 novembre è in programma il rifacimento della segnaletica dopo asfaltatura con chiusura del tratto via Cosimo Rosselli-via di Scandicci.

Per quanto riguarda i ripristini a seguito di interventi sui sottoservizi, lunedì inizieranno i lavori in via Pilati. La strada sarà chiusa da via Lanza a via Quintino Sella mentre nel tratto dal numero civico 12 a via Lanza saranno in vigore restringimenti di carreggiata con senso unico alternato e divieti di sosta. Restringimenti di carreggiata e divieti di sosta anche in via Lanza in corrispondenza dell’incrocio con via Pilati. Termine previsto 26 novembre. Stesse date anche per il ripristino in Borgo Pinti che sarà chiuso da via Giusti a via Laura; nel tratto via della Colonna-via Laura sarà in vigore un senso unico verso via Laura. Prevista anche la revoca della corsia preferenziale in via della Colonna (da via della Pergola a Borgo Pinti).

Ecco gli altri interventi.

Via Mariti: domani domenica 22 novembre sono in programma interventi all’impianto di illuminazione pubblica all’interno del sottopasso. Dalle 6 alle 12 sarà chiusa la corsia riservata ai mezzi di soccorso.

Via dell’Agnolo: per effettuare la sostituzione di un chiusino dalle 22 di domani domenica 22 alle 11 di lunedì 23 novembre la strada sarà chiusa da viale Giovine Italia a via Santa Verdiana. Nel tratto via dei Macci-via Santa Verdiana sarà in vigore un senso unico verso via Santa Verdiana.

Via Aretina-via della Nave a Rovezzano: inizieranno lunedì 23 novembre i lavori di posa di cavi in fibra ottica. Nella prima fase sarà chiusa via della Nave a Rovezzano da via Generale Dalla Chiesa a fine strada e da via Aretina a fine strada (lato via Generale Dalla Chiesa). Poi il cantiere si sposterà in via Aretina con divieti di transito e sosta nel tratto via Bertini-via Generale Dalla Chiesa. Confermata la chiusura di via della Nave a Rovezzano da via Aretina a fine strada (lato via Generale Dalla Chiesa. Termine previsto 28 novembre.

Via di Quarto: anche in questo caso si tratta della posa di cavi in fibra ottica. Da lunedì 23 novembre la strada sarà chiusa da via Niccolò da Tolentino a via Grifeo mentre nel tratto via delle Panche-via Grifeo sarà in vigore un senso unico verso quest’ultima. Senso unico anche in via Niccolò da Tolentino tra via di Quarto e via Aselli verso via Aselli. L’intervento si concluderà il 27 novembre.

Costa dei Magnoli: per un nuovo allaccio alla rete idrica all’altezza del numero civico 17R lunedì 23 e martedì 24 novembre scatterà la chiusura del tratto da piazza Santa Maria Soprarno a Costa San Giorgio. Chiuse anche piazza dei Bonsi (da Costa dei Magnoli a via del Canneto) e via del Canneto (da piazza dei Bonsi a Costa Scarpuccia). Percorso alternativo: lungarno Torrigiani-lungarno Serristori-via Monicelli-via dei Renai-via dell’Olmo-via di San Niccolò-via San Miniato al Monte-via Belvedere-Costa San Giorgio.

Via Solferino: per lavori edili da lunedì 23 novembre sarà in vigore un senso unico nel tratto via Magenta-piazza Vittorio Veneto verso via Magenta. Termine 30 giugno 2021.

Via Magenta: per la demolizione della scala esterna dell’ex Teatro Comunale da martedì 24 novembre la strada sarà chiusa tra via Solferino e Corso Italia. Il provvedimento sarà in vigore fino al 1° dicembre.

Via dei Malagotti: per il montaggio di un ponteggio lunedì 23 martedì 24 novembre la strada sarà chiusa tra Borgo dei Greci e via Vinegia. Durante i lavori resterà in vigore un restringimento di carreggiata da Borgo dei Greci in direzione di piazza San Remigio. Il 21 e 22 dicembre è in programma lo smontaggio del ponteggio con replica della chiusura già istituita per il montaggio.

Via Caduti di Cefalonia: per lavori edili con piattaforma aerea lunedì 23 novembre (orario 9-19) sarà chiuso il tratto da via di Novoli a via Bastianelli (nella carreggiata con direttrice di marcia verso via di Novoli).

Via di Peretola: per il sollevamento di materiali lunedì 23 novembre dalle 7 alle 16 saranno in vigore divieti di sosta e transito da piazza Garibaldi (nella corsia che si collega a via Primo Settembre) a via delle Compagnie. In via delle Compagnie sarà istituito un senso unico tra via Pratese e via di Peretola verso quest’ultima.

Via Modigliani: per lavori edili con piattaforma aerea da lunedì 23 a mercoledì 25 novembre sarà chiuso il tratto dal numero civico 215n fino a fine strada (tratto già senza sfondo). Previsti anche divieti di sosta.

Via di Ugnano: inizieranno lunedì 23 novembre i lavori per un nuovo allaccio alla rete fognaria. Fino al 27 novembre nel tratto via del Tabernacolo-via di Fagna saranno in vigore divieti di sosta e transito.

Via Vespasiano da Bisticci: si tratta ancora di un allaccio alla rete fognaria con l’istituzione da lunedì 23 novembre di divieti di transito e sosta nel tratto via di Goro Dati-via Scipione Ammirato. Termine previsto 29 novembre . I provvedimenti saranno in vigore in orario 8-17.30.

Via della Torre: per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas da lunedì 23 novembre saranno in vigore divieti di sosta e di transito nel tratto via del Gignoro-via D’Annunzio. Termine previsto 29 novembre.

Via dei Cappuccini: per lavori relativi a un nuovo allaccio da lunedì 23 novembre nel tratto da via Vittorio Emanuele II a via Mercati saranno istituiti divieti di sosta e transito. L’intervento si concluderà il 28 novembre.

Via Santa Maria: per lavori edili lunedì 23 novembre in orario 7-18 sarà chiuso il tratto da via delle Caldaie a via dei Serragli.

Piazza del Grano-via dei Castellani-lungarno Anna Maria Luisa dei Medici-lungarno Archibusieri-lungarno alle Grazie: nella notte tra lunedì 23 novembre e martedì 24 novembre è in programma una serie di videoispezioni fognarie. Dalle 20 alle 24 di lunedì saranno in vigore divieti di transito in piazza del Grano e via dei Castellani. Da mezzanotte alle 1 di martedì 24 sarà la volta dei lungarni Anna Maria Luisa dei Medici e Archibusieri con la chiusura al transito dei due lungarni e il senso unico in via Lambertesca (da via dei Georgofili al piazzale degli Uffizi vedo quest’ultimo).

A seguire, dalle 1 alle 2 di martedì, l’intervento si sposterà su lungarno alle Grazie che sarà chiuso tra lungarno della Zecca Vecchia e piazza Cavalleggeri. Inoltre nella piazza tra lungarno alle Grazie e Corso Tintori sarà istituito un senso unico verso Corso Tintori.

Via della Chiesa: martedì 24 novembre in orario 9-19 la strada sarà chiusa tra via dei Serragli e via delle Caldaie per il montaggio di un ponteggio. Durante i lavori sarà in vigore un restringimento di carreggiata all’altezza dei numeri civici 45-47. La chiusura sarà replicata con le stesse modalità il 30 dicembre per lo smontaggio del ponteggio.

Via di Coverciano: per un intervento edile con piattaforma aerea martedì 24 novembre in orario 7-19 sarà chiusa la corsia lato pari in direzione di viale Verga nel tratto da via Manni a viale Verga. La strada diventerà a senso unico verso via Manni.

Via dei Federighi: anche in questo caso si tratta di un lavoro edile. Martedì 24 novembre dalle 14 alle 18 sarà chiuso il tratto via della Vigna Nuova-via dei Palchetti. Lo stesso provvedimento sarà replicato a dicembre nei giorni 1°,7, 15, 22 e 29; a gennaio nei giorni 5, 12, 19 e 26; a febbraio nei giorni 2, 9 e 16.

Via Santa Reparata: martedì 24 novembre è in programma il sollevamento di materiali. Prevista la chiusura del tratto da via XXVII Aprile a via delle Ruote (orario 7-17).

Via degli Agrifogli: mercoledì 25 e giovedì 26 novembre sarà effettuata la potatura delle alberature con chiusure a tratti.

Via di San Leonardo: per lavori di manutenzione alla facciata di un edificio da mercoledì 25 novembre la strada sarà chiusa da via di Belvedere a via Schiapparelli. Termine previsto 28 novembre.

Via dei Benci: per il ripristino di un chiusino fognario mercoledì 25 novembre dalle 8 alle 18 sarà chiuso il tratto via Mozza-lungarno alle Grazie. Previsti anche un divieto transito nel tratto via dei Vagellai-via Malenchini e la revoca della corsia preferenziale nel tratto via Mozza-Corso dei Tintori.

Viale Europa-viuzzo del Pozzetto: da giovedì 26 novembre è in programma il montaggio di un pannello a messaggio variabile. In viale Europa sarà istituito un restringimento di carreggiata a cavallo dell’incrocio con viuzzo del Pozzetto. Quest’ultimo sarà invece chiuso da via di San Piero in Palco a viale Europa. Termine previsto 4 dicembre.

Viale Lavagnini: giovedì 26 novembre è in programma il sollevamento di materiali. Dalle 7 alle 17 sarà chiuso il controviale lato numeri civici altezza n.c.42.

Borgo Tegolaio: per trasloco venerdì 27 novembre in orario 6-12 sarà chiuso il tratto via dei Michelozzi-via Mazzetta. Previsto anche un senso unico in via dei Michelozzi verso via Maggio.

Via del Ponte di Mezzo: da venerdì 27 novembre sono in programma alcuni lavori sulle alberature e il rifacimento di un cordolo stradale. Fino al 1° dicembre in via del Ponte di Mezzo saranno in vigore un restringimento di carreggiata e divieti di sosta all’intersezione con via del Massaio nella parte di carreggiata di collegamento con via Odoacre da Pordenone per i veicoli provenienti da via del Massaio.A seguire i lavori interesseranno il tratto via del Massaio-via dei Marignolli (nella corsia in direzione via dei Marignolli) sempre con restringimenti di carreggiata e divieti di sosta. Nel tratto tra via Mariti e via del Massaio sarà inoltre chiusa la corsia preferenziale. Termine previsto 23 dicembre. (mf)

Fonte/Source: https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/ripristino-dei-chiusini-vittorio-emanuele-ii-e-corridoni-lavori-un-nuovo-varco