21 giugno: Yoga e Musica classica indiana per l’apertura del decimo SummerMela (Roma, Castel Sant’Angelo)

SUMMERMELA 2022

X Edizione

Martedì 21 giugno

SERATA DI INAUGURAZIONE

Castel Sant’Angelo / ROMA

Ore 18:00International Day of Yoga

Discorso delle autorità pubbliche e Yoga session

Ore 20:00 Giornata Internazionale della Musica

Concerto di Musica Classica Indiana SUMMER RAGA

conApratim Majumdar (sarod) e Amit Chatterjee (tabla)

Un evento promosso da Fondazione FIND / Alain Daniélou

sotto l’alto patronato dell’Ambasciata dell’India in Italia

in collaborazione con Festa della Musica e Comune di Roma

con il patrocinio di Commissione Europea, MIC, SIAE, AIPFM, Regione Lazio, Università Sapienza

Ingresso libero

Si avvia alla decima edizione il festival di cultura indiana SummerMela, l’iniziativa che mira a far conoscere e condividere la cultura indiana nei suoi vari linguaggi espressivi dalle orme più antiche alle sperimentazioni contemporanee.

Il festival inaugurerà martedì 21 giugno a Castel Sant’Angelo con un doppio appuntamento: alle ore 18:00, dopo i saluti istituzionali, avrà luogo una sessione collettiva di Yoga in occasione dell’ottava Giornata Internazionale dello Yoga; a seguire, dalle ore 20:00, nell’ambito della Giornata Internazionale della Musica si svolgerà il Concerto di Musica Classica Indiana SUMMER RAGA con Apratim Majumdar al sarod e Amit Chatterjee al tabla.

Il concerto presenterà una selezione di raga tradizionalmente associati alla stagione estiva per celebrare il Solstizio d’estate. Nella prima parte del concerto, l’esplorazione del raga sarà incentrata sullo sviluppo di Alap Jor e Jhala, come da tradizione. Nella seconda parte Dhun, un brano strumentale semi-classico, aprirà direttamente con un’interazione introduttiva tra sarod e tabla che si svilupperà in un crescente spazio all’aspetto ritmico, con un effetto maggiormente compositivo rispetto alla tradizionale esecuzione del raga dove prevalgono gli aspetti dell’improvvisazione.

Il festival proseguirà al Palazzo Rospigliosi di Zagarolo dal 23 al 26 giugno con uno spettacolo di teatro-danza e arti marzialiDEMONI E DEI e una Masterclass di Danza Bharatanrtyam e Karana per concludersi il 29 giugno con un triplo appuntamento nei giardini della Casa del Cinema di Roma.

APRATIM MAJUMDAR (Sarod)

Apratim Majumdar è virtuoso interprete di sarod e compositore di rara qualità. Apratim Majumdar (1978, Calcutta) si è formato con il Maestro Rabin Ghosh, discepolo del celebre Ustad Alauddin Khan, seguendo il lignaggio della Senia Maihar Gharana. Ha continuato la formazione sotto la guida di Shree Partho Sarothy, discepolo di Ustad Dhyanesh Khan e Pandit Ravi Shankar. Attualmente continua a perfezionarsi con Dr. Pradip Kumar Chakraborty, allievo di spicco dell’illustre maestro Pt. Ravi Shankar. Apratim è un artista dell’ Indian Council for Cultural Relations (ICCR), ed è stato insignito del premio “SUR MANI” da Sur Singar Samsad (Mumbai), del Jadubhatta Award (Calcutta) e del New York State Assembly Award (New York). Si esibisce regolarmente in concerti in India e all’ estero in Germania, Francia, Svizzera, Italia, Danimarca, Austria, Olanda e Stati Uniti. Nel 2019 ha fatto una tournée in Peru e Bolivia come artista del ICCR.

AMIT CHATTERJEE (Tabla)

Amit Chatterjee, tablista originario di Calcutta, è nipote del celebre Maestro di tabla Pandit Sankha Chatterjee, che lo ha iniziato allo studio della musica classica indiana dalla tenera età di 5 anni. Pandit Sankha Chatterjee ha adottato Amit crescendolo come allievo nella tradizione del Guru Shishya Parampara. Con un mentore così illustre, Amit ha avuto il privilegio di apprendere le particolarità stilistiche e i repertori di entrambe le scuole Farukhabad e Punjab Gharana. Cresciuto in un ambiente musicale molto stimolante, Amit ha avuto il privilegio di entrare in stretto contatto con i grandi Stalwarts della Musica Classica Indiana come Ustad Allarakha Khan, Ustad Vilayat Khan, Pandit Chinmoy Lahiri, Ustad Munawar Ali Khan, Pandit V.G.Jog, Pandit Kishen Maharaj, e con gli illustri Maestri Ustad Zakir Hussain e Ustad Ashish Khan. Laureato in Economia presso la Calcutta University, Amit ha inoltre conseguito una Laurea in Musica Sangeet Bivakar Degree presso a Rabindra Bharati University di Calcutta. Amit è un artista dell’ Indian Council for Cultural Relations (ICCR). Amit è stato insignito del prestigioso titolo di “TALMANI” dal Sur Singar Samsad (Mumbai) e ha ricevuto importanti riconoscimenti come il Jadhubhatta Award (Calcutta), e il New York State Assembly Award (New York). Si esibisce regolarmente nell’ambito di importanti rassegne musicali, in India e all’ estero in Germania, Francia, Svizzera, Italia, Danimarca, Austria, Olanda e Stati Uniti. Si è esibito regolarmente presso il celebre teatro Uttar Para Sangeet Chakra (dal 2012 al 2021) e alla Doverlane Music Conference (2020) . Nel 2019 ha fatto una tourneè in Peru e Bolivia come artista del ICCR.

SummerMela è un’iniziativa promossa da

Fondazione FIND / Alain Daniélou

sotto l’Alto Patronato dell’

Ambasciata dell’India a Roma

con il sostegno di

ISMEO

produzione esecutiva

Kama Productions

in collaborazione con

Festa della Musica, Comune di Roma, Comune di Zagarolo, Istituzione Palazzo Rospigliosi, Associazione Gamaka, River To River Florence Indian Film Festival, Roma Culture, Casa del Cinema, Zetema Progetto Cultura, Villa Borghese

con il patrocinio di

Comune di Roma, Regione Lazio, Comune di Zagarolo

Commissione Europea, MIC, SIAE, AIPFM, Roma Città Metropolitana, Università Sapienza

SUMMERMELA

Sito ufficiale: [https://summermela.find.org.in/](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=9%3dNcJ%26H%3dN%26L%3dFWVb%261%3dWWZEWO%26S%3dt7x9mPGN5_Nn1b_Yx_Pcym_Zr_Nn1b_X3Q7I0C4I2Jm.B6Lp.KEE.uJ_Eyev_OD%26p%3dIHQ89N.LqP%266Q%3dDYSfF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

