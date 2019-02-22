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Agenparl Pусский Ambiente

21 февраля 2019 года врио руководителя Федерального агентства водных ресурсов В.А. Никаноров принял участие в пресс-конференции “Прогноз весеннего паводка. Гидрологическая обстановка на реке Бурея после освобождения ее русла от оползня”

by Redazione Redazione00

(agenparl) – moscow ven 22 febbraio 2019

Паводок не угрожает населенным пунктам на берегах реки Бурея. Об этом сообщил Вадим Никаноров, врио руководителя Федерального агентства водных ресурсов на пресс-конференции “Прогноз весеннего паводка. Гидрологическая обстановка на реке Бурея после освобождения ее русла от оползня” в медиацентре “Российской газеты”.

Наибольшие опасения вызывало село Чекунда, находящееся в месте серьезного подъема воды. “По нашим прогнозам негативных последствий для села Чекунда не ожидается”, – сообщил он.

В.А. Никаноров отметил, что при негативном сценарии затопление может коснуться только нескольких улиц, расположенных вдоль берега.

Напомним, 12 декабря 2018 года в водохранилище в ста километрах от плотины Бурейской ГЭС сошел оползень, который разделил водохранилище на нижнюю и верхнюю части.

Fonte/Source: http://voda.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=545281

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