21 мая 2020 года ушёл из жизни Герой Советского Союза генерал-полковник Юрий Фёдорович Зарудин

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 23 maggio 2020

23.05.2020 (21:08)

Министерство обороны Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщает, что 21 мая 2020 года ушёл из жизни Герой Советского Союза генерал-полковник Зарудин Юрий Фёдорович, главный инспектор (генеральный инспектор) Управления генеральных инспекторов Министерства обороны РФ.

Ю.Ф. Зарудин родился 25 мая 1923 года в крестьянской семье в деревне Ивановка Бель-Агачевского района Семипалатинской области Казахской ССР. В Красной Армии – с июня 1941 года. Окончил Грозненское военно-пехотное училище, воевал с февраля 1942 года в составе 58-й стрелковой дивизии на Западном фронте. Был тяжело ранен и после выздоровления командовал ротой 290-й стрелковой дивизии. В боях за освобождение Белоруссии был вновь тяжело ранен. С января 1944 года – командир стрелковой роты 42-й стрелковой дивизии на 2-й Белорусском фронте.

Указом президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Ю.Ф. Зарудину присвоено звание Героя Советского Союза. Завершил Юрий Фёдорович боевой путь под Берлином в звании майора и в должности командира стрелкового батальона.

После войны продолжил службу в армии. В 1953 году окончил Военную академию бронетанковых и механизированных войск, в 1962 году – Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил. Четыре года командовал полком в Прикарпатском военном округе и Южной группе войск, затем служил в Дальневосточном военном округе, где командовал 40-й мотострелковой и 129-й учебной мотострелковой дивизиями, 29-м армейским корпусом, переформированном в 1969 году в 35-ю общевойсковую армию. В 1973 – 1978 годы – первый заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа, в 1978 – 1984 годы – командующий Северной группой войск, в 1984 – 1985 годы – первый заместитель главнокомандующего войсками Южного направления. С октября 1985 по апрель 1989 года – главный военный советник в Социалистической Республике Вьетнам.

После увольнения в отставку Юрий Фёдорович принимал активное участие в ветеранском движении, с 2007 года возглавляет Фонд поддержки Героев Советского Союза участников Великой Отечественной Войны «Звезда».

Ю.Ф. Зарудин был награждён двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова III степени, орденами Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени и многими медалями.

Светлая память о Юрии Фёдоровиче Зарудине, талантливом военачальнике, верном сыне России, мудром и порядочном человеке, навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем соболезнования родным и близким покойного.

С.К. Шойгу, В.В. Герасимов, Р.Х. Цаликов, Н.А. Панков, А.В. Картаполов, Ю.Э. Садовенко, Д.В. Булгаков, Ю.-Б.Б. Евкуров, Т.В. Иванов, А.Ю. Криворучко, П.А. Попов, А.В. Фомин, Т.В. Шевцова, В.В. Селин, Д.Е. Шугаев, О.Л. Салюков, С.В. Суровикин, Н.А. Евменов, С.В. Каракаев, А.Н. Сердюков, А.В. Головко, В.Н. Самсонов, Ю.Н. Якубов, А.Ф. Иняков, А.А. Дроздецкий, Ю.М. Иноземцев

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12293870@egNews