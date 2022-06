(AGENPARL) – lun 06 giugno 2022 “Festa dell’Arma? No, noi non siamo stati invitati. Forse perché siamo l’unico vero sindacato di militari che non ha mai chiesto al datore di lavoro il permesso di potersi costituire e agire per la tutela dei propri iscritti.”. Così rispondono Riccardo Saccotelli e Luca Marco Comellini, Presidente e Segretario Generale del Sindacato dei Militari, a quanti gli chiedono dichiarazioni in merito alla celebrazione per il 208 annuale della fondazione dell’Arma che si svolgerà oggi alle 18:00 presso la caserma Salvo D’Acquisto in Roma.

“Abbiamo appreso da fonti di stampa che il Comandante Generale dell’Arma, Generale Teo Luzi, ha invitato tutti rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Tutti tranne quelli del Sindacato dei Militari. Sinceramente un po ci dispiace essere discriminati nonostante le molteplici azioni di tutela che in questi anni abbiamo efficacemente avviato e portato a termine con successo a favore dei nostri iscritti e di tutti gli appartenenti all’Arma, a cominciare da quelle riguardanti la sicurezza dei giubbotti antiproiettile e dei mezzi di comunicazione radio o per l’eliminazione dei test di gravidanza imposti alle donne dell’Arma per la partecipazione ai concorsi per le progressioni di carriera.

