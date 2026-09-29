Presentato a Forte Marghera “Urban Color, l’Arte nei dettagli

Si è svolta questa mattina a Forte Marghera la presentazione del progetto "Urban Color, l'Arte nei dettagli", un'innovativa iniziativa che promuove la street art come opera di riqualificazione visiva. Promosso dal Comune di Venezia, il progetto è stato protagonista della trasformazione in chiave artistica dei cestini per la raccolta dei rifiuti dislocati sul territorio comunale, convertendo elementi urbani ordinari in vere e proprie opere d'arte a cielo aperto.

L'obiettivo principale dell'intervento è la valorizzazione e la cura degli spazi pubblici attraverso i linguaggi della creatività contemporanea, offrendo ai cittadini un nuovo sguardo sulla quotidianità e contrastando l'anonimato di alcuni arredi urbani.

All'incontro, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, erano presenti la consigliera delegata alla Street Art Paola Mar, coideatrice e curatrice del progetto, con lei l'assessore ai Lavori pubblici Riccardo Brunello e i presidenti delle Municipalità di Marghera, Teodoro Marolo, e di Favaro Veneto, Alex Bazzaro, la vicepresidente della Municipalità di Chirignago-Zelarino, Luisa Rampazzo e consiglieri di Municipalità. Per le strutture tecniche del Comune sono intervenuti il dirigente del settore Cultura Michele Casarin, il direttore dell'Area Sviluppo e Promozione Marco Mastroianni e il Commissario del Padiglione Venezia Maurizio Carlin, affiancati dai rappresentanti del Gruppo Veritas e dagli artisti protagonisti del progetto.

"Una città non si promuove solo attraverso ciò che di straordinario ha già da mostrare, ma anche insegnando a guardare ciò che normalmente passa inosservato – ha sottolineato Mastroianni – Questo progetto porta l'arte dentro la trama ordinaria della vita quotidiana: un cestino diventa l'occasione per interrompere l'automatismo con cui attraversiamo lo spazio pubblico, trasformando la superficie in attenzione e cura per la comunità. Non è il cittadino a dover andare verso l'arte, ma è l'arte che va incontro alle persone nei loro percorsi giornalieri, creando una mappa inaspettata di piccoli incontri e restituendo la capacità di sorprendersi".

Maurizio Carlin, Commissario del Padiglione Venezia, ha sottolineato che: "La messa a terra di questo progetto si sviluppa attorno a concetti chiave quali la concretezza dell'intervento urbano e la valorizzazione del territorio attraverso la sinergia istituzionale, traducendo la visione culturale in un'azione tangibile e integrata per la città".

Michele Casarin, dirigente del settore Cultura, ha concluso dichiarando la piena condivisione del progetto "che non è un semplice "make-up" urbano, ma un profondo manifesto politico, culturale e sociale. La vera rigenerazione deve unire il patrimonio storico ai linguaggi contemporanei, rimettendo la bellezza e il colore – elementi naturali e terapeutici oggi penalizzati dal consumismo – al centro della collettività. Ringrazio Paola Mar per aver avviato questa iniziativa, siamo solo all'inizio di un percorso che inserisce Venezia in un panorama internazionale accanto a città come Valencia, Parigi e Tirana".

In occasione della presentazione è stato distribuito un volume fotografico che raccoglie le immagini delle installazioni e le biografie degli autori selezionati per il progetto, insieme a una t-shirt celebrativa dell'evento.

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Venezia, 29 settembre 2026

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