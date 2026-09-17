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Politica Interna

Scuola. Piccolotti (Avs): ‘Governo vendicativo, taglia fondi ATA alle Regioni che si sono opposte Quella del Governo Meloni è una destra scorretta e vendicativa. Umbria, Emilia-Romagna, Sardegna e Toscana hanno detto no a una riforma di dimensionamento scolastico che accorpa istituti e impoverisce le comunità locali. Ora pagano il conto: escluse dai 19 milioni per le supplenze ATA. Eppure il dimensionamento è stato fatto lo stesso, con il commissariamento imposto da Roma. Le scuole vengono riorganizzate e poi lasciate senza il personale per reggere il cambiamento. Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Avs della Commissione Cultura alla Camera. Sconfitti al TAR, si vendicano con i soldi pubblici, sulla pelle di studenti e lavoratori. Le risorse spettano a tutte le scuole, non solo a quelle delle Regioni amiche, conclude Piccolotti. Lo rende noto l’ufficio stampa – Roma, 17 settembre 2026

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2026 - Regioni che si sono opposte*
Quella del Governo Meloni è una destra scorretta e vendicativa. Umbria,
Emilia-Romagna, Sardegna e Toscana hanno detto no a una riforma di
dimensionamento scolastico che accorpa istituti e impoverisce le comunità
locali. Ora pagano il conto: escluse dai 19 milioni per le supplenze ATA.
Eppure il dimensionamento è stato fatto lo stesso, con il commissariamento
imposto da Roma. Le scuole vengono riorganizzate e poi lasciate senza il
personale per reggere il cambiamento. Lo afferma Elisabetta Piccolotti di
Avs della Commissione Cultura alla Camera.

Sconfitti al TAR, si vendicano con i soldi pubblici, sulla pelle di
studenti e lavoratori. Le risorse spettano a tutte le scuole, non solo a
quelle delle Regioni amiche, conclude Piccolotti.

(AGENPARL)
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