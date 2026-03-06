(AGENPARL) – Fri 06 March 2026 Ruspandini (Fdl): “Stop all’Isterismo della sinistra. Solidarietà a giornalista Romoli ingiustamente accusato”
“Esprimo piena solidarietà al giornalista Andrea Romoli, ingiustamente oggetto di accuse e insulti da parte della sinistra che vede spettri del fascismo da ogni parte. La presunta croce celtica era in realtà, come è stato chiarito, il riconoscimento militare che gli è stato conferito per il servizio prestato durante la pandemia. È vergognoso che chi ha servito la Nazione con dedizione e coraggio debba subire accuse infondate e strumentalizzazioni mediatiche.
La chiarezza del comitato di redazione del Tg2 dimostra quanto sia importante verificare le notizie prima di inveire contro tutto e tutti.
A Romoli va tutta la mia solidarietà e vicinanza, nella consapevolezza del valore del suo impegno civile e professionale”.
Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Massimo Ruspandini.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
(AGENPARL) – Fri 06 March 2026 Ruspandini (Fdl): “Stop all’Isterismo della sinistra. Solidarietà a giornalista Romoli ingiustamente accusato”