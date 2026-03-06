Close Menu
sabato 7 Marzo 2026
Referendum: Sisto, da FI battaglia liberale per giustizia giusta

(AGENPARL) - Roma, 6 Marzo 2026

(AGENPARL) – Fri 06 March 2026 Referendum: Sisto, da FI battaglia liberale per giustizia giusta
“Forza Italia si conferma un partito forte, competente e capace di
affrontare con coraggio le grandi sfide istituzionali che riguardano il
Paese. Tra queste, vi è quella per una giustizia più equilibrata, più
trasparente e più vicina ai cittadini. La battaglia che stiamo portando
avanti non è contro la magistratura, ma contro le degenerazioni correntizie
che nel tempo hanno minato la fiducia dei cittadini nel sistema
giudiziario. Per questo sosteniamo una riforma che restituisca centralità
al merito, alla trasparenza e alla responsabilità. Forza Italia continua
così la sua storica battaglia liberale per una giustizia davvero al
servizio dei cittadini, nel solco dell’insegnamento del presidente
Berlusconi e dell’impegno politico oggi portato avanti dal segretario
Antonio Tajani”. Così il senatore di Forza Italia e viceministro alla
Giustizia, Francesco Paolo Sisto, intervenendo alla manifestazione “Azzurri
in vetta” in corso a Cervinia.

