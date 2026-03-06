Close Menu
IRAN: BARBERA (PRC), “CROSETTO PARLA DI AIUTI AL GOLFO, MA L’ITALIA POTENZIA I DRONI ARMATI. IL GOVERNO CHIARISCA IL RUOLO DEL PAESE”

Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Marzo 2026

(AGENPARL) – Fri 06 March 2026 IRAN: BARBERA (PRC), “CROSETTO PARLA DI AIUTI AL GOLFO, MA L’ITALIA
POTENZIA I DRONI ARMATI. IL GOVERNO CHIARISCA IL RUOLO DEL PAESE”
“Le parole del vice ministro degli Esteri iraniano Majid Takht-Ravanchi,
che ha avvertito che i Paesi coinvolti militarmente al fianco di Stati
Uniti e Israele potrebbero diventare obiettivi di rappresaglia, sono un
segnale gravissimo di quanto la crisi in Medio Oriente stia scivolando
verso una pericolosa escalation.” Lo dichiara Giovanni Barbera, della
Direzione nazionale di Rifondazione Comunista.
“Proprio in questo contesto il ministro della Difesa Guido Crosetto parla
di rafforzare il sostegno ai Paesi del Golfo. È una dichiarazione che pone
una questione politica molto chiara: quale ruolo si prepara a far svolgere
all’Italia in questa crisi?”
Secondo Barbera, la questione riguarda anche le scelte contenute nel
Documento Programmatico Pluriennale della Difesa, che prevede
l’aggiornamento dei droni MQ-9A Predator B attraverso il programma noto
come Scheda SMD 04/2025, citata dal ministro Crosetto.
“Con questo programma l’Italia rafforza le capacità operative dei Predator
e consolida la scelta di dotarsi stabilmente di droni armati pienamente
integrati nei sistemi operativi della NATO. Non parliamo più soltanto di
strumenti di sorveglianza ma di piattaforme militari che possono operare
nei teatri di conflitto”.
“Se davvero il governo intende rafforzare il sostegno militare ai Paesi del
Golfo, deve dirlo chiaramente al Parlamento e ai cittadini. Non si può
parlare di missioni di sicurezza mentre si potenziano strumenti di guerra a
distanza”.
Barbera attacca anche le priorità dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni.
“Proprio mentre cresce il rischio di un allargamento del conflitto, il
governo accelera sulla corsa al riarmo. Si trovano miliardi per potenziare
i sistemi militari mentre si continua a dire che non ci sono risorse per
sanità, scuola e welfare”.
“La sicurezza dei cittadini si difende lavorando alla de-escalation e
promuovendo una iniziativa diplomatica europea, nel rispetto dell’ Articolo
11 della Costituzione italiana, che ripudia la guerra”.

