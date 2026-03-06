(AGENPARL) – Fri 06 March 2026 FAMIGLIA NEL BOSCO, ZEDDA (FDI): PD NON RICONOSCE DIRITTO BIMBI A CRESCERE CON GENITORI
“Non stupisce che la sinistra si schieri con quel giudice che ha decretato la separazione della così detta famiglia del bosco. Noi continuiamo ad essere dalla loro parte, e continuiamo a credere che lo Stato non debba mai sostituirsi al ruolo dei genitori, o a voler imporre un’educazione secondo scelte preconfezionate da altri. Esistono diritti insindacabili, come quello dei bambini di crescere al fianco dei propri genitori, e se questo gli viene negato non c’è tribunale o sentenza che tenga. E questo dovrebbe ricordarlo il pd e la sinistra tutta”.
Lo scrive in una nota Antonella Zedda, senatore di Fratelli d’Italia e vicepresidente del gruppo.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica
(AGENPARL) – Fri 06 March 2026 FAMIGLIA NEL BOSCO, ZEDDA (FDI): PD NON RICONOSCE DIRITTO BIMBI A CRESCERE CON GENITORI