(AGENPARL) – Fri 06 March 2026 Carburanti, Barabotti: bene controlli su filiera, Lega subito attiva a tutela cittadini e imprese
Roma 6 mar. – “Positiva l’attività della Guardia di Finanza sulla filiera dei carburanti, azione che dimostra l’importanza dell’attenzione della Lega al tema dell’andamento dei prezzi legato a ipotetiche speculazioni in questo contesto di tensioni internazionali. La capacità di dare risposte immediate e concrete dimostra l’impegno profuso a tutti i livelli, a partire proprio dal ministro Matteo Salvini, per tutelare cittadini e imprese e evitare contraccolpi economici significativi soprattutto in questo momento di incertezza. Avanti così”.
Lo dichiara il deputato della Lega e componente della commissione Attività Produttive Andrea Barabotti.
