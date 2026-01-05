(AGENPARL) – Mon 05 January 2026 VENEZUELA, PELLEGRINO (FDI): ANCHE CUBA PAGA IL PREZZO DEL REGIME DI MADURO
“La notizia della morte di 32 militari e ufficiali di polizia cubani, uccisi sabato nel raid degli Stati Uniti in Venezuela, mostra quanto sia stretto il rapporto di collaborazione e di sostegno reciproco tra il regime venezuelano e quello castrista. Un’alleanza politica e militare che va avanti da decenni, tipica dei governi autoritari che si proteggono tra loro, mentre i popoli pagano il prezzo delle loro scelte. La sinistra italiana, che si mobilita giustificando queste dittature, distrugge la speranza e oltraggia il concetto di democrazia”.
Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, capogruppo per FdI in Commissione straordinaria per i Diritti Umani.
