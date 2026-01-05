(AGENPARL) – Mon 05 January 2026 Rai: Ruotolo (PD), è house organ di Fdi. Commissione Vigilanza convochi
vertici viale Mazzini
“Se sei del partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni puoi fare
quello che vuoi ed esprimerti come vuoi.
Sui social media perdi ogni parvenza di decenza.
La RAI non è più “la Rai di tutti”. È l’house organ di Fratelli d’Italia.
C’è il vicedirettore di Rai Sport, Riccardo Pescante, che sui social
esplicita senza remore l’appartenenza politica. Non importa che sia un
dirigente del servizio pubblico radiotelevisivo.
Con quale credibilità si continua a dire che la Rai è indipendente?
In un post appare la fiamma tricolore del Movimento Sociale Italiano con la
data di nascita 26 dicembre 1946 e lo slogan “le radici profonde non
gelano”.
In un altro si legge: “con la violenza non si risolve niente, figurati
senza”.
In un terzo compare un meme che raffigura Donald Trump con la scritta “dopo
Nicolás Maduro adesso tocca a Maurizio Landini”, con l’aggiunta ironica:
“peccato che sia solo un meme”. Non hanno ritegno e non nascondono la
sudditanza al partito. Per questo chiediamo alla Commissione di vigilanza
RAI di convocare i vertici di viale Mazzini per chiarire e imporre una
linea di comportamento pubblico per i dipendenti Rai.
Il servizio pubblico non è un megafono di partito: è un bene di tutti”.
Così in una nota Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria
nazionale del PD.
Roma, 5 gennaio 2026
