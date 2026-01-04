Close Menu
ZINZI (LEGA): NUOVO CASO DI CONFLITTO INTERESSE IN GIUNTA FICO

Logo (AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2026

(AGENPARL) – Sun 04 January 2026 ZINZI (LEGA): NUOVO CASO DI CONFLITTO INTERESSE IN GIUNTA FICO
Napoli, 4 gen. – “Dopo i casi Cuomo e Morniroli, la nascita della nuova Giunta Fico continua a essere segnata da scelte quantomeno discutibili. L’ultimo episodio riguarda l’assessora regionale con delega alle Pari Opportunità, Claudia Pecoraro, indicata dal Movimento 5 Stelle, e fino a tempi recentissimi componente dell’ufficio legale di Differenza Donna APS, associazione che opera proprio nei settori oggetto di intervento, indirizzo e finanziamento oggetto della delega che le è stata assegnata dal Presidente Fico nella nuova giunta regionale.
Non siamo di fronte a illazioni, ma a un potenziale conflitto di interessi evidente, che avrebbe imposto massima trasparenza prima ancora della nomina. È legittimo chiedersi se l’assessora Pecoraro abbia formalmente interrotto ogni rapporto con l’associazione e se intenda astenersi da qualsiasi atto che possa anche solo indirettamente riguardarla. Su questi aspetti, ad oggi, non risultano chiarimenti pubblici.
Dopo le ‘mezze’ dimissioni di Morniroli e il caso Cuomo, entrambi espressione del Partito Democratico, appare sempre più chiaro che il problema non è il singolo partito, ma il metodo adottato dall’intera coalizione che sostiene il presidente Roberto Fico. Cambiano le bandiere, ma resta la stessa leggerezza nella gestione di incarichi delicatissimi.
La responsabilità politica ricade ora direttamente su Roberto Fico, che ha il dovere di garantire una Giunta composta da assessori al di sopra di ogni dubbio e sospetto. Le Pari Opportunità non possono essere affidate senza chiarimenti a chi fino a ieri operava professionalmente nello stesso ambito. La credibilità delle istituzioni viene prima degli equilibri di coalizione.
La Lega continuerà a vigilare e a chiedere trasparenza, dentro e fuori il Consiglio e la Giunta regionale. I cittadini campani meritano serietà, rispetto delle regole e un governo regionale che parta senza ombre, non l’ennesima partenza all’insegna dell’approssimazione”.
Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.
__________
Ufficio stampa Lega Camera

