(AGENPARL) – Sun 04 January 2026 Venezuela, Salini (Fi- Ppe): “Fare luce su immobilismo organizzazioni internazionali contro dittatura chavista”
“Ci auguriamo che il dibattito sul diritto internazionale verifichi anche le ragioni per cui, in questi anni, le organizzazioni internazionali non abbiano di fatto mosso un dito contro la dittatura chavista a tutela del popolo venezuelano.”
Lo ha detto Massimiliano Salini, europarlamentare di Fi – Ppe, al Tg1.
