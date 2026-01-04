(AGENPARL) – Sun 04 January 2026 Svizzera, Schlein: cordoglio e vicinanza a tutti i familiari delle sei
vittime italiane
“Mi unisco, anche a nome di tutta la comunità democratica, al dolore dei
genitori, degli amici e di tutti coloro che hanno conosciuto e voluto bene
alle sei giovani vittime italiane della strage di Crans-Montana, e di tutte
le altre vittime. A loro va tutta la nostra vicinanza e la nostra commossa
partecipazione.” Così la segretaria del Pd Elly Schlein, che in questi
giorni si è tenuta in costante contatto con il Ministro degli Esteri
Antonio Tajani. “Ora è il tempo del cordoglio – conclude – ma poi viene il
tempo di accertare le responsabilità su come tutto questo sia potuto
accadere”.
Alla luce dei principi di cui al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni
(AGENPARL) – Sun 04 January 2026 Svizzera, Schlein: cordoglio e vicinanza a tutti i familiari delle sei