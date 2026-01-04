Close Menu
Trending
domenica 4 Gennaio 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

​REPORT​, BARBERA (PRC): “LA DESTRA APRE UN NUOVO FRONTE CONTRO DEMOCRAZIA E MAGISTRATURA​”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2026

(AGENPARL) – Sun 04 January 2026 REPORT, BARBERA (PRC): “LA DESTRA APRE UN NUOVO FRONTE CONTRO DEMOCRAZIA E
MAGISTRATURA”
“L’attacco contro Report rilanciato da Il Giornale e immediatamente fatto
proprio da esponenti della destra parlamentare segna l’apertura di un nuovo
e inquietante fronte contro la libertà di informazione e l’indipendenza
della magistratura. Ancora una volta, di fronte a un’inchiesta
giornalistica scomoda, la risposta non è il confronto sui fatti ma la
delegittimazione, l’insinuazione e l’intimidazione politica.
La costruzione mediatica del cosiddetto “caso Report–Bellavia”,
accompagnata da interrogazioni ai ministri Nordio e Urso, serve a
diffondere il sospetto che giornalisti e magistrati agiscano come parte di
un presunto complotto. È una strategia già vista: trasformare il controllo
democratico in un problema di ordine pubblico e dipingere chi indaga come
un nemico da colpire.
Siamo di fronte a un disegno coerente con la deriva autoritaria della
destra al governo: colpire l’informazione d’inchiesta, mettere sotto
pressione le procure, intimidire chi esercita un ruolo di controllo sul
potere politico ed economico. Non è un caso isolato, ma un tassello di un
attacco più ampio agli equilibri costituzionali e alla separazione dei
poteri.
Difendere Report, il giornalismo d’inchiesta e l’autonomia della
magistratura oggi significa difendere la democrazia. Chi prova a zittire le
inchieste e a mettere il bavaglio a giornalisti e giudici mostra tutta la
propria allergia alla verità e al controllo democratico”.
E’ quanto dichiara Giovanni Barbera, della Direzione Nazionale di
Rifondazione Comunista.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl