(AGENPARL) – Sun 04 January 2026 REPORT, BARBERA (PRC): “LA DESTRA APRE UN NUOVO FRONTE CONTRO DEMOCRAZIA E
MAGISTRATURA”
“L’attacco contro Report rilanciato da Il Giornale e immediatamente fatto
proprio da esponenti della destra parlamentare segna l’apertura di un nuovo
e inquietante fronte contro la libertà di informazione e l’indipendenza
della magistratura. Ancora una volta, di fronte a un’inchiesta
giornalistica scomoda, la risposta non è il confronto sui fatti ma la
delegittimazione, l’insinuazione e l’intimidazione politica.
La costruzione mediatica del cosiddetto “caso Report–Bellavia”,
accompagnata da interrogazioni ai ministri Nordio e Urso, serve a
diffondere il sospetto che giornalisti e magistrati agiscano come parte di
un presunto complotto. È una strategia già vista: trasformare il controllo
democratico in un problema di ordine pubblico e dipingere chi indaga come
un nemico da colpire.
Siamo di fronte a un disegno coerente con la deriva autoritaria della
destra al governo: colpire l’informazione d’inchiesta, mettere sotto
pressione le procure, intimidire chi esercita un ruolo di controllo sul
potere politico ed economico. Non è un caso isolato, ma un tassello di un
attacco più ampio agli equilibri costituzionali e alla separazione dei
poteri.
Difendere Report, il giornalismo d’inchiesta e l’autonomia della
magistratura oggi significa difendere la democrazia. Chi prova a zittire le
inchieste e a mettere il bavaglio a giornalisti e giudici mostra tutta la
propria allergia alla verità e al controllo democratico”.
E’ quanto dichiara Giovanni Barbera, della Direzione Nazionale di
Rifondazione Comunista.
