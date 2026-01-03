Close Menu
Venezuela: FI Giovani, speranza è che popolo torni a essere padrone del proprio destino e Paese

(AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2026

(AGENPARL) – Sat 03 January 2026 Venezuela: FI Giovani, speranza è che popolo torni a essere padrone del proprio destino e Paese
“Negli ultimi 15 anni quasi 9 milioni di venezuelani sono stati costretti a fuggire dal proprio Paese, mentre il regime di Maduro affamava il popolo, eradicava ogni libertà, incarcerava gli oppositori politici e perseguitava i dissidenti, rendendosi responsabile di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani.
Il nostro pensiero va oggi ai milioni di venezuelani – soprattutto ai giovani – che non hanno mai smesso di credere e di lottare per un Venezuela libero e democratico.
Con la speranza che un regime ormai decapitato si arrenda definitivamente e che, finalmente, il popolo venezuelano possa tornare a essere padrone del proprio destino e del proprio Paese”.
Lo dichiarano in una nota Simone Leoni, segretario nazionale di Forza Italia Giovani e Ludovico Seppilli, segretario internazionale di FIG e vicepresidente dei giovani del PPE.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl