sabato 3 Gennaio 2026
VENEZUELA. BENIGNI (FI): FELICI PER POPOLO, PRIORITÀ ARRIVARE A LIBERE ELEZIONI

(AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2026

VENEZUELA. BENIGNI (FI): FELICI PER POPOLO, PRIORITÀ ARRIVARE A LIBERE ELEZIONI
“40 anni fa il Venezuela era una delle economie più solide del Sud America per crescita, occupazione e potere d’acquisto. Dopo quasi 30 anni di dittatura di Chavez-Maduro, quasi 10 milioni di venezuelani sono dovuti fuggire in esilio, con decine di migliaia di arresti per oppositori politici e giornalisti, e tra i 10.000 e le 15.000 persone brutalmente uccise dalla polizia del regime. Come ha detto oggi Maria Corona Machado, questa è stata l’unica invasione del Venezuela: l’invasione della dittatura comunista che ha privato il popolo venezuelano di libertà e diritti”. Lo dichiara Stefano Benigni, vice segretario nazionale di Forza Italia. “ Forza Italia – prosegue – ha sempre contrastato il regime di Maduro e sostenuto le legittime aspirazioni di libertà del popolo venezuelano. Antonio Tajani è uno dei personaggi politici più apprezzati da chi in Venezuela si opponeva al regime, grazie alla sua instancabile azione a difesa dei diritti di quel popolo sin da quando era Presidente del Parlamento Europeo. Ora che Maduro non è più al potere, siamo felici per il popolo venezuelano, finalmente libero. In questa fase di transizione delicata, la priorità deve essere una sola: arrivare nel più breve tempo possibile a elezioni libere e democratiche, che legittimino un governo in grado di riportare stabilità, crescita e fiducia al Paese e restituire dignità al suo popolo. L’Italia, anche attraverso il ruolo del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, continuerà a essere a fianco del popolo venezuelano”, conclude.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

