VENEZUELA, BARBERA (PRC): “PAROLE INDEGNE DA MELONI. L’ITALIA SI CONSEGNA AI PIRATI DI WASHINGTON”

“Le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni
sull’aggressione statunitense contro il Venezuela rappresentano una caduta
diplomatica senza precedenti. Presentare il rapimento di un Capo di Stato
legittimo e di sua moglie come un atto di “legittima difesa” o di presunto
“sostegno alla democrazia” significa stravolgere la realtà e offendere la
storia repubblicana del nostro Paese” .
Lo afferma in una nota Giovanni Barbera, della Direzione nazionale di
Rifondazione Comunista.
‘Siamo di fronte a un episodio di pirateria internazionale: un sequestro
compiuto da una potenza straniera ai danni di uno Stato sovrano. Il fatto
che Meloni non solo eviti di condannare questo crimine, ma anzi lo avalli
pubblicamente, dimostra la scelta deliberata del suo governo di ridurre
l’Italia al ruolo di vassallo degli interessi di Washington. Un governo che
si limita a eseguire i diktat statunitensi, calpestando il diritto
internazionale, la sovranità dei popoli e il principio di
autodeterminazione.
Denunciamo con forza questa deriva servile e bellicista. Non si può
invocare la libertà mentre si applaude a un rapimento di Stato. Chiediamo
l’immediata liberazione del Presidente Nicolás Maduro e la fine
dell’aggressione imperialista in corso. Il silenzio complice del Governo
italiano è una ferita profonda alla dignità nazionale’.

