Close Menu
Trending
sabato 3 Gennaio 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Codacons su avvio saldi

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2026

(AGENPARL) – Sat 03 January 2026 Comunicato Stampa
3/1/2025
Economia
SALDI AL VIA, CODACONS: PREVISIONI OTTIMISTICHE DESTINATE A SCONTRARSI CON LA REALTÀ DEI CONSUMI
Le previsioni positive diffuse in queste ore da parte del settore commerciale sull’andamento dei saldi invernali 2026 rischiano di scontrarsi con la realtà dei fatti. A sostenerlo è il Codacons, secondo cui la stagione degli sconti si apre in un contesto di forte contrazione della capacità di spesa delle famiglie.
Dopo le spese sostenute per le festività natalizie, il Capodanno e l’Epifania, molti italiani hanno di fatto esaurito il budget disponibile, e affronteranno i saldi con un approccio estremamente selettivo, limitando gli acquisti allo stretto necessario o rinviandoli del tutto.
Secondo l’associazione, i consumatori che entreranno nei negozi nei prossimi giorni cercheranno esclusivamente sconti reali e occasioni speciali, evitando acquisti impulsivi e privilegiando promozioni realmente convenienti. In questo scenario, ribassi contenuti o poco chiari difficilmente riusciranno a tradursi in un aumento dei volumi di vendita.
Il Codacons evidenzia inoltre come il peso dei costi fissi – tra bollette, carburanti, mutui e affitti – continui a incidere in modo rilevante sui bilanci familiari, riducendo ulteriormente lo spazio per la spesa discrezionale. Un fattore che rischia di frenare la ripresa dei consumi anche in presenza di saldi ufficiali.
“Le famiglie non rinunciano per principio ai saldi” – spiega il Codacons – “ma arrivano a questa fase dell’anno con risorse limitate. Senza sconti significativi e senza un reale recupero del potere d’acquisto, l’ottimismo sulle vendite rischia di restare sulla carta”.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl