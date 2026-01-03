(AGENPARL) – Sat 03 January 2026 Cittadinanza: Forza Italia difende il valore dell’appartenenza e rafforza i diritti delle famiglie italiane all’estero
Con la Legge di Bilancio 2026 il Governo compie un passo politico chiaro e coraggioso sulla cittadinanza italiana, superando ambiguità e abusi e riaffermando il valore dell’appartenenza reale alla Nazione.
L’estensione a tre anni del termine per la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza per i figli minorenni nati all’estero da genitore italiano per nascita è una scelta di responsabilità che tutela le famiglie italiane all’estero e rafforza la certezza del diritto. Forza Italia difende lo ius sanguinis, rendendolo però serio, credibile e rispettoso del legame autentico con l’Italia.
La previsione di una dichiarazione formale resa di persona in Consolato e l’esenzione dal contributo di 250 euro per le domande presentate dal 1° gennaio 2026 vanno nella direzione di una cittadinanza fondata su trasparenza, legalità e responsabilità, contrastando ogni forma di “mercato dei passaporti”.
«Per Forza Italia la cittadinanza non è un automatismo burocratico né uno strumento elettorale, ma un diritto che nasce da un rapporto concreto, culturale e civile con il Paese», lo dichiarano Fucsia Nissoli, Antonio Cenini e Luigi Billè, coordinatori di Forza Italia per gli italiani all’estero. «È questo il principio che ha guidato la riforma e che continuerà a orientare il nostro impegno politico».
Forza Italia continuerà a lavorare per un sistema della cittadinanza fondato su equità, serietà e rispetto, nell’interesse esclusivo dell’Italia e dei suoi cittadini nel mondo.
