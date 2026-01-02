Milano: Iezzi (Lega), indagato per morte Aurora con precedenti per violenza sessuale. Avanti con castrazione chimica

(AGENPARL) – Fri 02 January 2026 Milano: Iezzi (Lega), indagato per morte Aurora con precedenti per violenza sessuale. Avanti con castrazione chimicaRoma, 2 gen. – “L’indagato per la morte di Aurora a Milano avrebbe precedenti per violenza sessuale. Se confermato, sarebbe un fatto di gravità estrema. Proprio per questo, oggi più che mai, è necessario andare avanti con la proposta della Lega sulla castrazione chimica. In passato avevamo già fatto approvare un ordine del giorno a mia prima firma, che impegnava il Governo a compiere passi concreti in questa direzione, ottenendo anche parere favorevole. La strada è questa: andiamo avanti senza indugi e approviamo subito”. Così il deputato della Lega Igor Iezzi.Ufficio Stampa Lega Camera