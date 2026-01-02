Close Menu
Trending
venerdì 2 Gennaio 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Milano: Iezzi (Lega), indagato per morte Aurora con precedenti per violenza sessuale. Avanti con castrazione chimica

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 2 Gennaio 2026

(AGENPARL) – Fri 02 January 2026 Milano: Iezzi (Lega), indagato per morte Aurora con precedenti per violenza sessuale. Avanti con castrazione chimicaRoma, 2 gen. – “L’indagato per la morte di Aurora a Milano avrebbe precedenti per violenza sessuale. Se confermato, sarebbe un fatto di gravità estrema. Proprio per questo, oggi più che mai, è necessario andare avanti con la proposta della Lega sulla castrazione chimica. In passato avevamo già fatto approvare un ordine del giorno a mia prima firma, che impegnava il Governo a compiere passi concreti in questa direzione, ottenendo anche parere favorevole. La strada è questa: andiamo avanti senza indugi e approviamo subito”. Così il deputato della Lega Igor Iezzi.Ufficio Stampa Lega Camera

 

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl