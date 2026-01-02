Crans-Montana, Silvestro (Fi): “Il mio pensiero ai ragazzi feriti e a chi vive l’angoscia dell’attesa”

(AGENPARL) – Fri 02 January 2026 Crans-Montana, Silvestro (Fi): “I l mio pensiero ai ragazzi feriti e a chi vive l’angoscia dell’attesa ”
“Mi unisco con profondo cordoglio al dolore per la terribile tragedia avvenuta a Crans Montana, che ha colpito giovani vite innocenti e famiglie travolte da una sofferenza indicibile. In queste ore drammatiche il mio pensiero va ai ragazzi feriti e a quanti vivono nell’angoscia dell’attesa.
Desidero ringraziare il ministro degli Esteri Antonio Tajani per l’impegno costante, la tempestività e la sensibilità con cui sta seguendo l’emergenza, così come tutte le istituzioni sanitarie, diplomatiche e di soccorso che stanno operando con grande professionalità. Davanti a tragedie come questa, emerge con forza la fragilità della vita e l’importanza della prevenzione e della sicurezza”.
Così in una nota Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia.
Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma
(AGENPARL) – Fri 02 January 2026 Crans-Montana, Silvestro (Fi): “I l mio pensiero ai ragazzi feriti e a chi vive l’angoscia dell’attesa ”