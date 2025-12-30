Close Menu
martedì 30 Dicembre 2025
SEN. ROMEO – PER I PICCOLI COMUNI LOMBARDI IN ARRIVO DAL MIT 2.262.000 EURO PER MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADE

By
(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2025

(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 PER MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADE
30 DIC – Con decreto del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le
politiche abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è
stata approvata la graduatoria, per l’anno 2025, del “Fondo investimenti
stradali nei piccoli Comuni”. Nel dettaglio, per la Lombardia sono stati
ammessi al finanziamento i Comuni di Cazzano Sant’Andrea, Brione, Orino,
Cucciago, San Zenone al Lambro, Paspardo, Piazzatorre, Bianzano, Santa
Margherita di Staffora, Nuvolento, Buglio in Monte, Valbegra, Valle
Lomellina, San Gervasio Bresciano, Bereguardo e San Martino dall’Argine per
A livello nazionale, la graduatoria ha individuato come beneficiari 97
Comuni sotto i 5mila abitanti, per un valore complessivo di 12 milioni di
euro destinati ad interventi di manutenzione e riqualificazione delle
strade comunali.

