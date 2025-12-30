Close Menu
PEDAGGI, COSTA (M5S): AUMENTANO DELL’1,5% PER L’INFLAZIONE MENTRE LE PENSIONI RESTANO AL PALO. DUE PESI E DUE MISURE

Logo (AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2025

(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 PEDAGGI, COSTA (M5S): AUMENTANO DELL’1,5% PER L’INFLAZIONE MENTRE LE
PENSIONI RESTANO AL PALO. DUE PESI E DUE MISURE
Roma, 30 dic. – “I pedaggi autostradali aumentano dell’1,5% per adeguamento
all’inflazione programmata. Le pensioni restano ferme. I concessionari
hanno diritto all’adeguamento automatico mentre chi ha lavorato una vita
deve accontentarsi delle briciole. È una contraddizione insopportabile che
si scarica sempre sulle stesse persone: chi ha già poco paga tutto”. Così
Sergio Costa (M5S), vicepresidente della Camera.
“Le cifre possono sembrare piccole, ma per chi ha già poco rappresentano un
peso enorme. Migliaia di lavoratori e pensionati ogni giorno pagano pedaggi
autostradali per i propri spostamenti quotidiani. Non si tratta di scelte
ma di necessità. Ora pagheranno di più mentre le pensioni restano bloccate.
Molti cittadini già rinunciano all’autostrada per risparmiare, allungando i
percorsi e i tempi di viaggio”.
“Questo governo applica due pesi e due misure. I concessionari autostradali
vengono tutelati con l’adeguamento automatico all’inflazione, i pensionati
vengono lasciati indietro. Chi viaggia in autostrada paga l’aumento del
costo della vita sui pedaggi, ma chi ha lavorato una vita non vede lo
stesso adeguamento sulla pensione. La realtà è chiara: questo governo sa
solo dove prendere i soldi, sempre dalle tasche di chi ha meno. I
concessionari vengono protetti, i cittadini vengono spremuti” conclude
Costa.
*Roberto Malfatti*
*Comunicatore politico e sociale*

