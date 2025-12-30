(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 Manovra, Odg “Strade sicure”. Zoffili (Lega): “Militari nelle strade italiane restano priorità Lega, nessun passo indietro”Roma 30 dic. – “Questa notte, durante l’esame della Legge di bilancio, accogliendo l’invito del Governo, ho ritirato l’OdG della Lega a mia prima firma che prevedeva il mantenimento e potenziamento dell’operazione Strade Sicure anche a fronte delle imminenti Olimpiadi invernali Milano-Cortina e delle minacce legate al terrorismo. La posizione della Lega riguardo all’Operazione Strade sicure non cambia: nessun passo indietro. L’impiego dei nostri bravi militari dell’Esercito italiano nelle strade italiane e tra la gente continua a rappresentare uno strumento di fondamentale importanza per migliorare la sicurezza delle nostre città, stazioni e luoghi sensibili. La Lega non smetterà mai di sensibilizzare chi ha diversi punti di vista su questa Operazione che non va cancellata ma potenziata”.Così l’On. Eugenio Zoffili, Capogruppo della Lega in Commissione Difesa alla Camera dei Deputati.Ufficio Stampa Lega Camera