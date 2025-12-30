(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 Manovra, Murelli (Lega): interventi concreti a sostegno persone celiache
Roma, 30 dic. – “Con l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2026, il Parlamento introduce interventi concreti a sostegno delle persone celiache e rafforza il percorso di modernizzazione del Servizio sanitario nazionale. Con queste novità diamo risposte attese da tempo dalle persone celiache e dalle loro famiglie: meno burocrazia, maggiore libertà di scelta e più attenzione alla prevenzione e alla consapevolezza”.
Così la senatrice Elena Murelli, capogruppo Lega in Commissione Sanità presidente dell’Intergruppo parlamentare sulla malattia celiaca, allergie alimentari e AFMS.
