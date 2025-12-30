Close Menu
Manovra: Lucaselli (FDI), coniuga sviluppo e responsabilità

Logo (AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2025

(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 Manovra: Lucaselli (FDI), coniuga sviluppo e responsabilità
“Questa manovra costituisce una risposta concreta e puntuale alle esigenze delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori italiani, in un contesto internazionale ancora complesso e incerto. Il Governo Meloni ha scelto ancora una volta la strada della stabilità dei conti pubblici senza rinunciare, nel contempo, al sostegno alla crescita economica e alla coesione sociale”. Lo dichiara la deputata Ylenja Lucaselli, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio alla Camera. “Questa Legge di Bilancio conferma la piena continuità con le manovre degli anni precedenti: è la quarta legge finanziaria del Presidente del Consiglio Meloni e del Ministro Giorgetti. Il provvedimento rafforza la linea di politica economica che abbiamo intrapreso fin dal 2022, basata su rigore, responsabilità e attenzione alle fasce più deboli. Manteniamo il taglio del cuneo fiscale, proroghiamo e rafforziamo gli incentivi agli investimenti produttivi, continuiamo a sostenere la natalità e le famiglie, valorizziamo il Made in Italy e tuteliamo il potere d’acquisto delle pensioni. Abbiamo evitato aumenti generalizzati della pressione fiscale, premiato il merito e posto le basi per una crescita duratura e strutturale.

