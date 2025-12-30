Close Menu
Trending
martedì 30 Dicembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Manovra, De Palma: “Ok a mio odg su caregiver familiari. Ora risposte concrete su territorio, a partire da provincia Taranto”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2025

(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 Manovra, De Palma: “Ok a mio odg su caregiver familiari. Ora risposte concrete su territorio, a partire da provincia Taranto”
La Camera dei deputati ha approvato l’Ordine del Giorno, collegato all’esame del disegno di legge di bilancio A.S. 1689 (articolo 1, comma 227), che impegna il Governo a garantire che il Fondo per il sostegno dei familiari che svolgono assistenza continuativa a favore delle persone con disabilità finanzi interventi concreti di riconoscimento e di supporto.
Il Fondo, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, dispone di una dotazione di 1,15 milioni di euro per l’anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, ponendo le basi per una disciplina organica del ruolo di cura e di assistenza svolto dai caregiver familiari.
«Questo Ordine del Giorno nasce dall’ascolto diretto dei territori e delle famiglie», dichiara l’onorevole Vito De Palma. «Nella provincia di Taranto, come in molte aree del Mezzogiorno, il caregiver familiare continua a sostenere un carico assistenziale enorme facendo affidamento quasi esclusivamente su risorse personali e familiari, in assenza di una rete strutturata di servizi di sollievo, di sostegno psicologico, di formazione e di un adeguato riconoscimento previdenziale».
«Nei Comuni ionici e nell’entroterra tarantino», prosegue De Palma, «la distanza dai centri specializzati, la frammentazione dei servizi sociosanitari e la debolezza dei servizi di prossimità accrescono ulteriormente il peso sulle famiglie, che restano troppo spesso l’unico presidio continuativo per minori e adulti con disabilità complesse. È una condizione che richiede risposte coordinate e non più rinviabili».
L’Ordine del Giorno è stato approvato con il parere favorevole del Governo e del Ministro per le disabilità e richiama i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che impone agli Stati di garantire sostegni adeguati per la vita indipendente, l’inclusione nella comunità e l’alleggerimento del carico familiare.
«Ora è indispensabile che, una volta definite le misure nazionali, la Regione Puglia, la ASL di Taranto, gli Ambiti territoriali sociali e i Comuni siano pienamente operativi nel riportare i benefici ai soggetti interessati, rafforzando i servizi di prossimità, l’integrazione sociosanitaria e il supporto concreto alle famiglie. È sul territorio che si misura la serietà e l’efficacia delle politiche sociali», conclude De Palma.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl