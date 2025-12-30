Close Menu
MANOVRA: CATTANEO, SODDISFAZIONE PER RISULTATI OTTENUTI. GRAZIE A FI MENO TASSE E INVESTIMENTI PER IMPRESE E SANITA’

(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2025

MANOVRA: CATTANEO, SODDISFAZIONE PER RISULTATI OTTENUTI. GRAZIE A FI MENO TASSE E INVESTIMENTI PER IMPRESE E SANITA'
“Abbiamo approvato una manovra equilibrata, responsabile, che coniuga la tenuta dei conti pubblici con misure per la crescita del Paese. Forza Italia ha dato un contributo determinante, a tutela dei cittadini e delle imprese.
Grazie al nostro impegno, abbassiamo le tasse al ceto medio: la riduzione dell’aliquota Irpef dal 35% al 33% per i redditi tra i 28.000 e i 50.000 euro è stata una misura che abbiamo fortemente voluto e portato avanti. Sosteniamo il sistema produttivo, grazie a uno stanziamento extra di 3,5 miliardi di euro per investimenti, innovazione e competitività, a sostegno della crescita delle imprese e della creazione di nuovi posti di lavoro. Abbiamo chiesto e ottenuto un intervento importante sulla sanità, un incremento di oltre 2,3 miliardi di euro per il Servizio sanitario nazionale nel 2026, risorse fondamentali per valorizzare personale sanitario, procedere a nuove assunzioni e garantire la riduzione delle liste di attesa e il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie. Mentre la sinistra poi difende chi attacca i poliziotti impegnati a difendere le nostre città, grazie a Forza Italia, sono state stanziate risorse per il pagamento degli straordinari alle forze dell’ordine. Rivendichiamo con orgoglio quanto fatto: ancora una volta, il nostro partito e il governo hanno dimostrato di saper guardare al futuro con capacità e serietà”.
Lo dichiara in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

