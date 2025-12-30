(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 Manovra, Casasco: “Seria e orientata al futuro. Da Fi azione concreta a favore di imprese e famiglie”
“Una legge di bilancio seria, responsabile e orientata al futuro, capace di coniugare il necessario rigore dei conti pubblici con misure concrete per la crescita economica e il sostegno a famiglie e imprese. Forza Italia rivendica con orgoglio il lavoro svolto in Parlamento e al Governo che ha consentito di raggiungere risultati significativi e di dare risposte reali alle esigenze del Paese”.
Lo dichiara Maurizio Casasco, deputato e Responsabile Dipartimento Economia del partito.
“Tra le misure fortemente volute da Forza Italia, su imput del segretario di Fi, Antonio Tajani, il taglio di due punti della seconda aliquota Irpef, che passa dal 35 al 33 per cento: un intervento strutturale che rafforza il potere d’acquisto dei redditi bassi e rappresenta un sostegno concreto al ceto medio, spina dorsale dell’economia italiana. Centrale anche l’attenzione al mondo produttivo, con lo stanziamento aggiuntivo di 3,5 miliardi di euro destinati a investimenti, innovazione e competitività, per sostenere la crescita delle imprese, favorire la creazione di nuova occupazione e accompagnare il sistema produttivo nelle sfide future. E ancora, l’introduzione dell’iperammortamento per il prossimo triennio; lo stop all’aumento dell’Irap del 2 per cento per le industrie; l’eliminazione della doppia tassazione su dividendi e plusvalenze delle partecipazioni finanziarie. A questi si aggiungono numerosi altri interventi a sostegno della casa, la gratuità dei libri scolastici per le famiglie con redditi più bassi e Isee ridotti, il sostegno all’editoria, il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le Pmi, oltre all’aver evitato il divieto di compensazione contributiva con Inps e Inail”, aggiunge.
“Particolare attenzione è stata inoltre riservata alla sanità, rifinanziata per oltre 7 miliardi di euro, a conferma della volontà di garantire servizi efficienti, tutela della salute e un sistema sanitario all’altezza delle aspettative dei cittadini. Un’azione a tutto campo, coerente e responsabile, di cui Forza Italia è orgogliosa e che rappresenta un passo concreto per dare nuovo slancio allo sviluppo e alla crescita del nostro Paese”, conclude.
