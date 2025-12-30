(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 Lisei (FdI): Pd non contro i militari nelle scuole, ma a favore dell’Albanese
«Le dichiarazioni dell’assessore alla Scuola e all’Educazione alla pace PD del Comune di Bologna Daniele Ara sono gravissime. Nel giorno della presentazione delle iniziative dell’ 1 gennaio della Rete pace e non violenza dell’Emilia-Romagna ha affermato che, negli ultimi tempi nel rapporto tra istituzioni militari e giovani generazioni, “notiamo un salto di qualità” da parte degli “organismi militari, assolutamente legittimi in un Paese democratico, nel tentativo di dialogare direttamente con i giovani”. Dialoghi, invece, che “vanno un attimo filtrati quando si parla con le giovani generazioni”.
Parole che esprimono un pregiudizio vergognoso e inaccettabile nei confronti delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine, alle quali va tutta la nostra solidarietà per questo ennesimo e vergognoso attacco da parte del Partito Democratico, che ancora una volta si dimostra ideologicamente allergico alle divise.
Secondo questa visione distorta, nelle scuole potrebbe entrare chiunque – come, ad esempio, Francesca Albanese che hanno sostenuto e premiato – mentre uomini e donne che servono lo Stato in uniforme dovrebbero essere “filtrati” e non dovrebbero poter parlare direttamente con gli studenti.
Tutto ciò è profondamente irrispettoso e vergognoso. È una posizione che qualifica chiaramente l’atteggiamento del Partito Democratico sempre più vicino alle posizioni ideologiche estreme e sempre più ostile verso chi garantisce la sicurezza e la difesa dello Stato. Quelle di Ara sono affermazioni di una gravità inaudita ».
Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei
