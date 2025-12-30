Close Menu
Trending
martedì 30 Dicembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Lisei (FdI): Pd non contro i militari nelle scuole, ma a favore dell’Albanese

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2025

(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 Lisei (FdI): Pd non contro i militari nelle scuole, ma a favore dell’Albanese
«Le dichiarazioni dell’assessore alla Scuola e all’Educazione alla pace PD del Comune di Bologna Daniele Ara sono gravissime. Nel giorno della presentazione delle iniziative dell’ 1 gennaio della Rete pace e non violenza dell’Emilia-Romagna ha affermato che, negli ultimi tempi nel rapporto tra istituzioni militari e giovani generazioni, “notiamo un salto di qualità” da parte degli “organismi militari, assolutamente legittimi in un Paese democratico, nel tentativo di dialogare direttamente con i giovani”. Dialoghi, invece, che “vanno un attimo filtrati quando si parla con le giovani generazioni”.
Parole che esprimono un pregiudizio vergognoso e inaccettabile nei confronti delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine, alle quali va tutta la nostra solidarietà per questo ennesimo e vergognoso attacco da parte del Partito Democratico, che ancora una volta si dimostra ideologicamente allergico alle divise.
Secondo questa visione distorta, nelle scuole potrebbe entrare chiunque – come, ad esempio, Francesca Albanese che hanno sostenuto e premiato – mentre uomini e donne che servono lo Stato in uniforme dovrebbero essere “filtrati” e non dovrebbero poter parlare direttamente con gli studenti.
Tutto ciò è profondamente irrispettoso e vergognoso. È una posizione che qualifica chiaramente l’atteggiamento del Partito Democratico sempre più vicino alle posizioni ideologiche estreme e sempre più ostile verso chi garantisce la sicurezza e la difesa dello Stato. Quelle di Ara sono affermazioni di una gravità inaudita ».
Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl