(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 Legge di bilancio, Cappellacci: bene accoglimento ODG su PDTA per screening mammella
Con l’approvazione di questo ordine del giorno si compie un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della prevenzione e della presa in carico delle donne. Dopo l’estensione dello screening per il tumore alla mammella, prevista e finanziata nella legge di bilancio, che ha ampliato per legge le fasce d’età coinvolte includendo le donne comprese tra i 45 e i 49 anni e tra i 70 e i 74 anni, è ora fondamentale garantire che questa misura si traduca in percorsi di cura omogenei ed efficaci su tutto il territorio nazionale», dichiara Ugo Cappellacci, presentatore dell’ordine del giorno e Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera.
Il PDTA – Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale – è lo strumento che consente di definire in modo chiaro e coordinato tutte le fasi, dalla prevenzione alla diagnosi precoce, fino alla presa in carico e al trattamento, assicurando appropriatezza, continuità assistenziale ed equità di accesso alle cure. Senza un PDTA strutturato, anche le migliori misure rischiano di rimanere disomogenee nell’applicazione
«Ringrazio il ministro Schillaci e il Sottosegretario Gemmato per aver accolto l’ordine del giorno, dimostrando attenzione concreta al tema della prevenzione oncologica e alla necessità di rendere operative le risorse stanziate. La prevenzione non può limitarsi al finanziamento: deve diventare organizzazione, qualità dei servizi e reale tutela della salute delle donne.
