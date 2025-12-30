Close Menu
Trending
martedì 30 Dicembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Legge di bilancio, Cappellacci: bene accoglimento ODG su PDTA per screening mammella

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2025

(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 Legge di bilancio, Cappellacci: bene accoglimento ODG su PDTA per screening mammella
Con l’approvazione di questo ordine del giorno si compie un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della prevenzione e della presa in carico delle donne. Dopo l’estensione dello screening per il tumore alla mammella, prevista e finanziata nella legge di bilancio, che ha ampliato per legge le fasce d’età coinvolte includendo le donne comprese tra i 45 e i 49 anni e tra i 70 e i 74 anni, è ora fondamentale garantire che questa misura si traduca in percorsi di cura omogenei ed efficaci su tutto il territorio nazionale», dichiara Ugo Cappellacci, presentatore dell’ordine del giorno e Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera.
Il PDTA – Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale – è lo strumento che consente di definire in modo chiaro e coordinato tutte le fasi, dalla prevenzione alla diagnosi precoce, fino alla presa in carico e al trattamento, assicurando appropriatezza, continuità assistenziale ed equità di accesso alle cure. Senza un PDTA strutturato, anche le migliori misure rischiano di rimanere disomogenee nell’applicazione
«Ringrazio il ministro Schillaci e il Sottosegretario Gemmato per aver accolto l’ordine del giorno, dimostrando attenzione concreta al tema della prevenzione oncologica e alla necessità di rendere operative le risorse stanziate. La prevenzione non può limitarsi al finanziamento: deve diventare organizzazione, qualità dei servizi e reale tutela della salute delle donne.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl