martedì 30 Dicembre 2025
Campania, Zinzi (Lega): altri 15mln per tutela territorio

(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2025

Roma, 30 dic. – “Gli oltre 15 milioni in arrivo per la Campania grazie al DL Ambiente approvato recentemente dimostrano che questo Governo sta continuando ad investire risorse importanti per la tutela del territorio. Questo finanziamento, che riguarderà il torrente di San Giorgio a Dugenta a Benevento, la località Canale ad Ailano a Caserta, l’area San Paolo tra Torrioni e Tufo ad Avellino e il sito termale Scrajo Terme a Vico Equense a Napoli, è essenziale e guarda a tutte le nostre province in egual misura. Ringraziamo ancora una volta il vice ministro Vannia Gava che ha dimostrato di avere a cuore il territorio campano, supportando tutti noi nella battaglia che stiamo portando avanti per la mitigazione del rischio idrogeologico”.
Così il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.
Ufficio stampa Lega Camera

