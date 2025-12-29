(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 *COMUNICATO STAMPA*
*MANOVRA, RAMPELLI (VPC-FDI): GRAZIE A NOI L’ITALIA CRESCE*
*Abbiamo fatto stare insieme tenuta dei conti e crescita, con due guerre
distanti da noi solo mille chilometri.*
“Ho sentito in questi giorni ragionamenti surreali e fantasiosi. A
proposito di cattivo tempo (per voi) e di beltempo (per gli italiani) ecco
i dati: per la prima volta in 13 anni l’*occupazione* cresce più della
*l’occupazione
femminile* è record, da Prodi a Draghi mai sopra il 48,6%. Oggi siamo al
57,4%. L’*occupazione al Sud* nel 2025 è cresciuta del 2,2%, +0,6% rispetto
alla media nazionale. Oltre 1/3 dei posti di lavoro in questi anni è
collocato nel Mezzogiorno. La *disoccupazione* è passata dall’8,1% di
Draghi al 6% di oggi. Quella* giovanile* è diminuita di 12 punti da Prodi,
9 da Conte, 4 da Draghi. Nel 2022 era vicina al 23, oggi è al 19,8%. Con
l’occupazione che cresce sale il gettito nelle casse dello Stato e non per
l’aumento delle tasse, come dicono i maligni o i disinformati. Il *rapporto
debito/Pil* era al 145% con Conte e Draghi, ora è a 136,9%. Il deficit si
ferma, il debito decresce. Lo *Spread* con Conte e Draghi oscillava tra 150
e 110 punti, *ora è a 67*. A*bbiamo invertito la curva,* i salari hanno
ricominciato a crescere dopo 30 anni. Manovra da 22 Miliardi dedicata al
ceto medio e alle famiglie, dopo che nei due anni precedenti abbiamo
sostenuto le categorie più deboli. Ma dobbiamo pagare buffi non fatti da
noi, a iniziare dai 40 miliardi che pesano quest’anno sul Superbonus. Abbiamo
fatto stare insieme tenuta dei conti e crescita, con due guerre distanti da
noi solo mille chilometri. La lista sarebbe lunga. Mi fermo qui. Non prima
di aver citato una simpatica scena del film La Terrazza di Ettore Scola.
Vittorio Gasmann in una festa radical chic interpretava la parte di un
deputato della sinistra. Si rivolgeva a una ribelle Stefania Sandrelli,
scambiata per fascista (in realtà era una gruppettara ante litteram)
domandandole con un sarcasmo che con educazione e ironia indirizzo
all’opposizione: “A che ora è la rivoluzione? E come bisogna venire? Già
mangiati?”
E’ quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio
Rampelli di Fratelli d’Italia intervenendo in aula sulla fiducia alla
manovra 2026.
