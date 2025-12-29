(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 Manovra, Ottaviani (Lega): restituiamo realtà a economia nazionale dopo anni di latitanza di sinistra
Roma 29 dic. – “Sviluppo reale e concreto: questo il tema fondamentale di questa manovra, non solo efficace ma anche oculata. Una manovra con cui si archivia la visione assistenzialista tanto cara ai promotori dei vari bonus distorsivi, il cui valore sarebbe stato ampiamente oltre i 60 miliardi di euro se non ci fossero stati i 40 miliardi annui di minori risorse ereditati dal mostro superbonus. Numeri che pesano su famiglie e imprese: affrontiamo infatti una finanziaria da 21,5 miliardi di euro per 60 milioni di italiani quando qualcun altro ha preferito spendere 130 miliardi per una platea di 500 mila beneficiari. Noi come Lega invece rivendichiamo una visione diametralmente opposta: premiamo l’italianità, la produzione, il lavoro delle famiglie. Sosteniamo le imprese, che potranno reinvestire in posti di lavoro, generare plusvalore sano, con una premialità verso chi investe e produce nel Paese, andando oltre quelle politiche oltranziste e becere sostenute dalla sinistra come il Green Deal, che ha generato pesantissimi contraccolpi su industria e produzione. Oggi restituiamo realtà all’economia nazionale, dopo anni di latitanza e mancanza di senso del reale della sinistra: con buona pace dell’opposizione continueremo a dimostrare serietà, concretezza e attenzione ai cittadini per il bene di tutto il Paese”.
Così il deputato della Lega e segretario in commissione Bilancio Nicola Ottaviani, intervenendo in Aula.
(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 Manovra, Ottaviani (Lega): restituiamo realtà a economia nazionale dopo anni di latitanza di sinistra