(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 Manovra: Benigni, contributo FI per sostenere crescita Paese
“Grazie al contributo di Forza Italia, in questa legge di bilancio ci sono più risorse per sicurezza e sanità, più incentivi per imprese e famiglie e meno tasse al ceto medio per sostenere la crescita del Paese”.
Così Stefano Benigni, deputato e vice segretario di Forza Italia ai microfoni dei tg.
