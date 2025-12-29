(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 *Lavoro. Fratoianni (Avs), a Siena cassiere Pam licenziato con il test
carrello reintegrato dal tribunale. *
*I diritti e la dignità dei lavoratori non possono essere calpestati *
Alla fine la verità è venuta a galla: il licenziamento con il test del
carrello alla #Pam di #Siena era illegittimo.
Avevo parlato nelle settimane scorse di provvedimenti orribili. Lo
confermo: ora l’azienda faccia marcia indietro in tutta Italia. I diritti
dei lavoratori e la loro dignità non possono essere calpestati in questo
modo.
#lavoro #diritti
Lo scrive su X Nicola Fratoianni di Avs dopo che il tribunale ha ordinato
il reintegro del cassiere della Pam di Siena, condannando l’azienda.
Lo rende noti l’ufficio stampa Roma, 29 dicembre 2025
