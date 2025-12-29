(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 Infrastrutture, Borghesi (Lega): nuovi lavori per strada industriale a Lumezzane con fondi Governo, grazie Salvini e Giorgetti
Roma, 29 dic. – Si è svolto oggi sul territorio di Lumezzane un sopralluogo del senatore leghista Stefano Borghesi per verificare l’andamento dei lavori di allargamento della strada industriale di via Ruca, la cui realizzazione è stata resa possibile anche grazie a un corposo finanziamento da parte del Mit di concerto con il Mef dal valore di 400 mila euro.
“Questo stanziamento è l’ennesima dimostrazione di attenzione da parte della Lega al Governo verso la Valtrompia, i nostri cittadini e le nostre imprese. Un sincero ringraziamento ai ministri Salvini e Giorgetti per aver considerato prioritaria la realizzazione di quest’opera sul territorio e per lo stanziamento di queste risorse preziose. Da valtrumplino, vivo in prima persona le esigenze sulla viabilità della nostra realtà e comprendo i bisogni delle nostre attività produttive, quindi cerco sempre di raccogliere le istanze del territorio e tornare da Roma con risultati positivi. Il finanziamento per l’allargamento di via Ruca è uno di questi, e non posso che esserne contento”.
