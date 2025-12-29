Close Menu
Trending
lunedì 29 Dicembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

“BIG & BANG” IL CAPODANNO ITALIANO DI RTL 102.5 E RADIO ZETA

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 29 Dicembre 2025

(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 [cid:d3ee5c9e-c17e-45f9-8112-a184ac5e3b62]
“BIG & BANG”
IL CAPODANNO ITALIANO DI
RTL 102.5 E RADIO ZETA
PIAZZA BRA – VERONA
ORE 21:00
CONDUCONO LA SERATA
ANGELO BAIGUINI, FRANCESCA CHEYENNE, JESSICA BRUGALI,
VANESSA GREY E DIEGO ZAPPONE
E I DJ SAUTUFAU E ALESSIA MANZONI
E, A PARTIRE DALLE 22:00, IN DIRETTA DA VERONA
SU RTL 102.5, RADIO ZETA E RTL 102.5 PLAY
CON LE ESIBIZIONI DI ROB, EROCADDEO, PIERC, ANGELICA BOVE E AMELIE
RTL 102.5 e Radio Zeta sono pronte festeggiare il capodanno con “BIG & BANG”. Il 31 dicembre, a partire dalle 21:00, la festa prenderà il via da nella storica Piazza Bra, dove RTL 102.5 sarà la protagonista del Capodanno di una delle città più affascinanti d’Italia con il dj set di Alessia Manzoni e l’animazione di Angelo Baiguini, Francesca Cheyenne, Jessica Brugali, Vanessa Grey e Diego Zappone.
A partire dalle 23:00, la festa continua anche in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e Radio Zeta con le esibizioni di Rob, vincitrice di X Factor 2025, e con i finalisti EroCaddeo e PierC. A completare il cast anche Angelica Bove e Amelie. Dopo il brindisi di mezzanotte, fino alle 3:00, si ballerà con la “Discoteca Nazionale” e il Dj Sautufau.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl