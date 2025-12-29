(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 [cid:d3ee5c9e-c17e-45f9-8112-a184ac5e3b62]
“BIG & BANG”
IL CAPODANNO ITALIANO DI
RTL 102.5 E RADIO ZETA
PIAZZA BRA – VERONA
ORE 21:00
CONDUCONO LA SERATA
ANGELO BAIGUINI, FRANCESCA CHEYENNE, JESSICA BRUGALI,
VANESSA GREY E DIEGO ZAPPONE
E I DJ SAUTUFAU E ALESSIA MANZONI
E, A PARTIRE DALLE 22:00, IN DIRETTA DA VERONA
SU RTL 102.5, RADIO ZETA E RTL 102.5 PLAY
CON LE ESIBIZIONI DI ROB, EROCADDEO, PIERC, ANGELICA BOVE E AMELIE
RTL 102.5 e Radio Zeta sono pronte festeggiare il capodanno con “BIG & BANG”. Il 31 dicembre, a partire dalle 21:00, la festa prenderà il via da nella storica Piazza Bra, dove RTL 102.5 sarà la protagonista del Capodanno di una delle città più affascinanti d’Italia con il dj set di Alessia Manzoni e l’animazione di Angelo Baiguini, Francesca Cheyenne, Jessica Brugali, Vanessa Grey e Diego Zappone.
A partire dalle 23:00, la festa continua anche in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e Radio Zeta con le esibizioni di Rob, vincitrice di X Factor 2025, e con i finalisti EroCaddeo e PierC. A completare il cast anche Angelica Bove e Amelie. Dopo il brindisi di mezzanotte, fino alle 3:00, si ballerà con la “Discoteca Nazionale” e il Dj Sautufau.
