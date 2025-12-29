(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 Ambiente, Mazzetti (FI): “Buon lavoro a Gallone, da Ispra fondamentale supporto al paese”
“Plauso alla nuova Presidente di Ispra, Alessandra Gallone, già senatrice, votata oggi in Commissione ambiente. È una nomina di rilievo e di prestigio, in un Istituto di fondamentale importanza per l’ambiente e per tutti i temi a esso connessi, come il rischio idrogeologico e l’inquinamento ma anche gli iter autorizzativi. Sono convinta l’Istituto continuerà a essere un supporto concreto e fattivo all’azione di governo e Gallone saprà guidarlo con competenza, autorevolezza, scienza e conoscenza, applicandola alla tecnologia e garantendo i diritti di tutti i soggetti coinvolti anche cittadini e imprenditori, portando avanti i principi garantisti e liberali che la contraddistinguono”.
Lo afferma, in una nota, l’On. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e componente VIII Commissione ambiente, che sottolinea: “Respingiamo tutte le critiche preconcette arrivate dalla minoranza, prima di parlare dovrebbero fare esame di coscienza e verificare quanti soggetti di partito terminata esperienza istituzionale sono andati a ricoprire cariche del genere”.
