(AGENPARL) – Sun 28 December 2025 Terrorismo, Pucciarelli (Lega): sinistra spieghi rapporti con Hannoun e co
Roma, 28 dic. – “La sinistra faccia chiarezza sui rapporti con Hannoun e i soggetti coinvolti nel finanziamento di Hamas. Mentre gli inquirenti indagavano su personaggi pericolosi, noti alle forze dell’ordine per episodi di propaganda filo-islamica, diversi esponenti della sinistra e del Pd, dalla Boldrini a Fratoianni, aprivano le porte delle istituzioni a certi individui.
La Lega è da sempre in prima linea per contrastare ogni forma di fanatismo islamico: una certa politica invece deve spiegare perché ha incontrato individui pericolosi per l’occidente, nascondendosi dietro alle bandiere pro-Pal. Basta silenzi, la sinistra parli”.
Così la senatrice Stefania Pucciarelli, capogruppo della Lega in commissione Esteri e Difesa.
