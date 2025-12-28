(AGENPARL) – Sun 28 December 2025 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui
SCOMPARSA DI BRIGITTE BARDOT, ON. BRAMBILLA: “ADDIO ALLA DIVA DAL GRANDE CUORE: DEDICÒ LA SUA VITA A PROTEGGERE GLI ANIMALI”
“Ci lascia oggi una grande donna, prima ancora che una grande attrice, che dopo il ritiro dalle scene, per cinquant’anni, ha dedicato la propria vita alla tutela degli animali in tutto il mondo: il suo esempio è e resterà sempre d’ispirazione per tutti noi che ci battiamo, ogni giorno, per difendere i più indifesi”. A dirlo l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente e dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli Animali e la Tutela dell’Ambiente, commentando la scomparsa di Brigitte Bardot. La diva del cinema francese si è spenta questa mattina, all’età di 91 anni, nella sua villa La Madrague di Saint Tropez dove viveva con le sue pecore, le sue capre, i suoi maiali, l’asinello e tutti i suoi cani e gatti.
