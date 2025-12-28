Close Menu
Manovra: Gusmeroli (Lega), centrale elemento di credibilità internazionale, provvedimento aiuta crescita Paese e non lascia indietro fragilità

Logo (AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2025

Roma, 28 dic – “La voce più importante di questa Legge di Bilancio non si può contabilizzare e corrisponde alla ritrovata credibilità economica dell’Italia, che si misura con il basso livello di spread e il continuo miglioramento del rating internazionale. La credibilità è fondamentale per un Paese con 3.000 miliardi di debito pubblico, in un contesto storico caratterizzato anche da rivoluzioni epocali come l’Intelligenza Artificiale e la transizione ecologica ed energetica che, come da sempre afferma la Lega, deve essere sostenibile anche dal punto di vista economico e sociale. Questa Finanziaria incentiva le PMI, gli artigiani, commercianti e i loro dipendenti attraverso il ritorno di iper-ammortamento e super-ammortamento sui beni strumentali, per 3 anni e con possibilità di recuperare dal 180% al 220%, perché finanziando gli investimenti si fanno lavorare le imprese e dunque le famiglie. È una Manovra che fa correre chi è in grado di correre e che non dimentica le fragilità e recupera anche chi per momentanee difficoltà è rimasto indietro pur dichiarando correttamente le imposte con la rateizzazione lunga delle cartelle. Questo per la Lega è da sempre il vero senso della politica: per la gente e a contatto con la realtà”.
Così il deputato Alberto Luigi Gusmeroli, Presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo di Montecitorio nonché responsabile Fisco della Lega, intervenendo in Aula durante l’esame della Legge di Bilancio.
__________
Ufficio stampa Lega Camera

